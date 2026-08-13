Altendiez
Altendiez. Sachbeschädigungen durch Brandlegung - Zeugen gesucht!
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag, 08. August, auf Sonntag zu zwei Feuerwehreinsätzen.

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Zunächst wurde die Feuerwehr gegen 00:45 Uhr alarmiert, da in der Diezer Straße ein an einem Laternenmast befestigtes Werbeplakat brannte. Das Feuer wurde jedoch schon vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte durch den Mitteiler gelöscht. Am Mast entstand ein geringer Sachschaden.
Nur etwa 20 Minuten später, gegen 01:05 Uhr, wurde eine brennende Papier-Mülltonne in der Friedrichstraße gemeldet. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Umfeld der Brandorte führten nicht zur Feststellung des oder der Brandleger.
Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen oder sonst von den Umständen der Taten Kenntnis haben, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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