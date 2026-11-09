Altendiez
Altendiez. Einbruch in Feuerwehrgerätehaus
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Sonntag, den 08. November, drangen Unbekannte zwischen 00:40 Uhr und 10:40 Uhr in das Feuerwehrgerätehaus in der Helenenstraße ein.

Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf . Im Anschluss wurden Spinde, Vitrinen und Schubladen geöffnet und lediglich geringwertige Sondermünzen entwendet.
Einsatzfahrzeuge und - mittel wurden nicht angegangen.
Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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