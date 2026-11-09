Altendiez. Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf . Im Anschluss wurden Spinde, Vitrinen und Schubladen geöffnet und lediglich geringwertige Sondermünzen entwendet.

Einsatzfahrzeuge und - mittel wurden nicht angegangen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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