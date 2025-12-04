Altendiez. Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, den 03. Dezember, drangen Unbekannte während der Abwesenheit der Eigentümer zwischen 14:30 und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Lahnblick ein.

Die Täter verschafften sich vermutlich durch ein nicht verschlossenes Garagentor Zugang zum Haus und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





