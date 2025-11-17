Altendiez. Betrunken am Steuer

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Samstag, den 15. November, gegen 21:40 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw, der auffallend unsicher geführt wurde.

Der gemeldete Pkw konnte kurz darauf durch eine Streifenbesatzung an der Halteranschrift angehalten und kontrolliert werden.

Bei der 56-jährigen Fahrzeugführerin konnte eine merkliche Alkoholisierung festgestellt werden, Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.



