Vor Ort konnte der beschädigte Pkw sowie eine dazu passende Unfallstelle in 20 Metern Entfernung festgestellt werden. Scheinbar war der Pkw in einer Kurve mit dem rechten Bordstein kollidiert, wodurch dieser beschädigte wurde. Der Pkw wies starke Beschädigungen auf, u.a. war die Vorderachse gebrochen.

Die anschließend durchgeführten Ermittlungen führten zum Sohn des Fahrzeughalters, einem 19-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez. Dieser räumte, nachdem er zunächst einen Bekannten als Fahrer benannt hatte, letztlich seine Fahrereigenschaft ein.

Den Ermittlungen zufolge dürfte sich der Unfall gegen 00:30 Uhr ereignet haben. Der 19-Jährige wies gegen 10 Uhr noch eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille auf.

Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch den Vater des jungen Mannes zudem noch mehrfach beleidigt.

Gegen den 19-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Falscher Verdächtigung ermittelt.

Sein Vater muss sich wegen Beleidigung sowie des Zulassen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell