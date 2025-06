Allendorf. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Pfingstmontag befuhr ein 16-jähriger junger Mann gegen 16:10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Bundesstraße 274 von Zollhaus in Richtung Katzenelnbogen.

In einer Kurve kam ihm ein weißes Quad auf seiner Fahrspur entgegen. Der Fahrer des Quad war vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer des Leichtkraftrads musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und wurde von seinem Fahrzeug geschleudert. Er klagte daraufhin über Kopf- und Beckenschmerzen und musste medizinisch versorgt werden. Ein neutraler Unfallzeuge gab an, dass der Fahrer des Quad sich umgedreht und daher den Unfall wahrgenommen habe müsste. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort.

Es soll sich um ein weißes Quad, möglicherweise der Marke Yamaha, mit weißen Felgen und rotem Rahmen aus dem Zulassungsbezirk Limburg (LM) gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zum gesuchten Quad machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell