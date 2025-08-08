Allendorf. Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kradfahrer auf der B 274

Am Donnerstag, 07. August, wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades gegen 19:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der "Schliem" schwer verletzt.

Der junge Mann befuhr die Schliem in Fahrtrichtung Zollhaus und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.



