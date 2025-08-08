Der junge Mann befuhr die Schliem in Fahrtrichtung Zollhaus und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.
Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.
Allendorf. Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kradfahrer auf der B 274
