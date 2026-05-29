Allendorf. Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 274 am 28.05.2026



Der vermeintliche Unfallverursacher, ein 16-jähriger junger Mann aus Wiesbaden, erlag leider im Krankenhaus seinen beim Zusammenstoß erlittenen schweren Verletzungen.

Der zweite beteiligte Motorradfahrer, ein 22-jähriger Mann aus Darmstadt, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine hessische Klinik verbracht.

Der 16-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad in einer Dreiergruppe die Bundesstraße 274 von Katzenelnbogen kommend in Richtung Zollhaus. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad des 22-Jährigen.

Die Bundesstraße 274 war im genannten Bereich zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-211





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell