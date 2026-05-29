Allendorf
Allendorf. Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 274 am 28.05.2026
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Wie bereits in der Erstmeldung vom gestrigen Tag berichtet, kam es am 28. Mai gegen 19:25 Uhr auf der sog. "Schliem" zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern.

Lesezeit 1 Minute


Der vermeintliche Unfallverursacher, ein 16-jähriger junger Mann aus Wiesbaden, erlag leider im Krankenhaus seinen beim Zusammenstoß erlittenen schweren Verletzungen.
Der zweite beteiligte Motorradfahrer, ein 22-jähriger Mann aus Darmstadt, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine hessische Klinik verbracht.
Der 16-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad in einer Dreiergruppe die Bundesstraße 274 von Katzenelnbogen kommend in Richtung Zollhaus. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad des 22-Jährigen.
Die Bundesstraße 274 war im genannten Bereich zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-211


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren