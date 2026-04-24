Allendorf. Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Teilstück "Schliem" in Richtung Hahnstätten. In einer Linkskurve kam sie -vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit- nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Glücklicherweise zog sich die junge Dame hierbei nur leichte Verletzungen zu.

Die "Schliem" ist aufgrund ihrer Streckenführung seit Jahren, insbesondere an Wochenenden, Anziehungspunkt für Motorradfahrer aus Nah und Fern. Da es leider in der Vergangenheit zu vielen, teils schweren Verkehrsunfällen kam, gilt seit dem 01. August letzten Jahres ein Fahrverbot für Motorradfahrer an Sams-, Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von April bis Oktober. Durch engmaschige Kontrollen des Fahrverbots konnte im letzten Jahr die Zahl der Unfälle mit Motorradfahrern an Wochenenden auf Null reduziert werden.

Die Polizeiinspektion Diez weist daraufhin, dass auch in diesem Jahr regelmäßig an Wochenenden und Feiertagen auf der Schliem kontrolliert wird. Motorradfahrer, die sich nicht an das Fahrverbot halten, müssen mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro rechnen. Im Wiederholungsfall kann das Bußgeld auch deutlich erhöht werden.



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