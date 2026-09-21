Allendorf. Erneuter Diebstahl von Verkehrszeichen auf der "Schliem"

Wie bereits am 19. September 2026 berichtet, kam es auf der Bundesstraße 274 ("Schliem") vermutlich in der Nacht vom 18. auf den 19. September zum Diebstahl mehrerer Verkehrsschilder und Hinweistafeln, die das Durchfahrtverbot für Motorräder an Wochenenden und Feiertagen betrafen.



Durch die Straßenmeisterei wurden daraufhin unverzüglich neue Verkehrsschilder angebracht. Am Sonntag, den 20. September wurde festgestellt, dass auch diese Verkehrsschilder von Unbekannten entwendet wurden.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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