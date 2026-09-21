Durch die Straßenmeisterei wurden daraufhin unverzüglich neue Verkehrsschilder angebracht. Am Sonntag, den 20. September wurde festgestellt, dass auch diese Verkehrsschilder von Unbekannten entwendet wurden.
Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
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Allendorf. Erneuter Diebstahl von Verkehrszeichen auf der "Schliem"