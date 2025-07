Allendorf. Betrunken gegen Pkw gefahren

Am Sonntag, den 13. Juli, kam es um kurz nach Mitternacht in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich leicht verletzt wurde.

Der Mann war mit seinem Quad in Fahrtrichtung Berghausen unterwegs und fuhr ungebremst auf einen ordnungsgemäß am Fahrbandrand parkenden Pkw auf. Er wurde beim Aufprall von seinem Quad in die Heckscheibe des Pkw geschleudert und hierbei, obwohl er keinen Schutzhelm trug, glücklicherweise nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Diez stellte sich dann auch schnell der vermeintliche Grund für das Übersehen des Pkw heraus: der 58-Jährige war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ebenso wurde sein Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell