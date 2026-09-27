Alleinunfall mit zwei verletzten Personen

Kroppach, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen Verletzungen mittleren Grades erlitten. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B414 aus Richtung Müschenbach kommend in Richtung Kroppach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Baum. Der 44-jährige Beifahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt.



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