Alleinunfall B414

Auf der B414 aus Richtung Herborn kommend kurz vor Nister-Möhrendorf kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und einen Baum, überschlug sich und kam schließlich auf einer Wiese auf dem Dach zum Liegen. Zeugen beobachteten bereits vor dem Unfall eine unsichere Fahrweise und teilweise Überfahren der Mittellinie des Unfallfahrzeugs. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an. Es ergaben sich Hinweise auf eine BTM Beeinflussung. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.



