Diez
Alleinunfall auf B54 - drei Personen verletzt
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B54 zwischen Zollhaus und Hahnstätten.

Auf regennasser Fahrbahn kam ein Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit einem Laternenmast am Fahrbahnrand. Die drei Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Die Bundesstraße wurde für ca. eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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