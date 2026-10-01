Alleinunfall auf B54 - drei Personen verletzt

Auf regennasser Fahrbahn kam ein Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit einem Laternenmast am Fahrbahnrand. Die drei Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Die Bundesstraße wurde für ca. eine Stunde gesperrt.



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