Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 13.01.2025 kam es gegen 16:20 Uhr auf der L323 zwischen Miehlen und Hunzel zu einem Verkehrsunfall.



Ein PKW befuhr die L323 aus Miehlen kommend in Fahrtrichtung Hunzel. In einer Rechtskurve hinter dem Sportplatz Miehlen kam der genannte PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Der augenscheinlich schwer verletzte, aber ansprechbare Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz verbracht.

Die L323 musste zwecks Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt werden.



