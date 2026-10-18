Unnau
Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Zwei PKW befuhren am 17.10.2026, gegen 16:45 Uhr hintereinander die B414 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Bad Marienberg.

Lesezeit 1 Minute

Der hintere Fahrer fuhr plötzlich zu dicht auf seinen Vordermann auf. Im letzten Moment versuchte der Fahrer seinem Vordermann auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem anderen Fahrzeug. Das vordere Fahrzeug geriet ins Schleudern und touchierte eine Leitplanke.
Glücklicherweise entstanden hierbei nur Sachschäden.

Den Insassen des vorderen Fahrzeugs war bereits vor dem Verkehrsunfall aufgefallen, dass das hintere Fahrzeug zuvor in Schlangenlinien gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem in Rede stehenden 44-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


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