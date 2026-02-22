Polizeidirektion Montabaur
Alkoholisierter Fahrer eines E-Scooter kontrolliert
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Bad Marienberg (WW) (ots) - In der ersten Stunde des 22.02.2026 fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hachenburg ein unsicher geführter E-Scooter in der Marienberger Straße auf.

Der 44-jährige Fahrer zeigte in der Kontrolle deutliche Hinweise auf vorangegangenen Alkoholgenuss auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Scooter präventiv sichergestellt. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren