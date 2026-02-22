Der 44-jährige Fahrer zeigte in der Kontrolle deutliche Hinweise auf vorangegangenen Alkoholgenuss auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Scooter präventiv sichergestellt. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.
Alkoholisierter Fahrer eines E-Scooter kontrolliert
