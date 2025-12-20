Alkoholbeeinflusster Fahrer legt Transporter aufs Dach

Der Transporter überschlägt sich und bleibt auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Fahrer und der Beifahrer verletzen sich bei dem Unfall leicht.
Ein Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Zudem hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet mindestens eine empfindliche Geldstrafe. Die B42 war an der Unfall-stelle kurzzeitig voll gesperrt.
