Bei ihm wurde eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt und er gab an, vor kurzem Marihuana konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde in der Folge die Weiterfahrt untersagt und ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



Am 16.11.2026 um 22:04 Uhr wurde durch eine Streife der PI Montabaur ein verunfallter PKW in der Werkstraße in Montabaur festgestellt. Der 44-jährige Fahrer geriet dort kurz zuvor in einer Kurve gegen den hohen Bordstein und der Wagen erlitt einen Achsbruch. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein Atemalkoholtest ergab unmittelbar nach dem Unfall einen Wert von 1,44 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt.



Am 17.11.2026 um 03:30 wurde in der Hauptstraße von Niederelbert ein Pannen-Transporter mit kroatischer Zulassung einer Kontrolle unterzogen. Der 46-jährige Fahrer gab an, aufgrund Spritmangels liegengeblieben zu sein. Bei ihm wurden zudem jedoch noch drogentypische Konsumanzeichen festgestellt, sodass ihm ein Drogentest angeboten wurde. Dieser verlief positiv auf Amphetamine, Kokain und THC-Produkte. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell