Montabaur
Aktuelle Warnung vor sogenannten Schockanrufen
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Zurzeit kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Montabaur zu einer Vielzahl von sogenannten Schockanrufen.

Lesezeit 1 Minute


In allen bisher bekannten Fällen haben die Geschädigten besonnen reagiert und das Telefonat schnell beendet. Adressaten sind in den allermeisten Fällen ältere Menschen.
In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrugsmaschen dieser Art. Die Legenden können variieren. Letztendlich geht es immer darum die Angerufenen, durch Angst um einen Angehörigen oder vor einem bevorstehenden Einbruch, unter erheblichen Druck zu setzen. So sollen die Angerufenen dazu bewegt werden Geld oder Wertgegenstände zur Verfügung zu stellen, welche in den meisten Fällen durch einen angeblichen Mitarbeiter einer Behörde abgeholt werden soll.
Die Polizei warnt eindringlich! Geben sie niemals Geld oder Wertgegenstände heraus! Rufen sie im Zweifel immer selber über die ihnen bekannte Nummer bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle an und vergewissern sie sich so aus einer seriösen Quelle. Die Polizei würde niemals über Telefon sensible Daten erfragen oder Sachverhalte preisgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren