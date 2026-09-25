Aktuelle Warnung vor sogenannten Schockanrufen



In allen bisher bekannten Fällen haben die Geschädigten besonnen reagiert und das Telefonat schnell beendet. Adressaten sind in den allermeisten Fällen ältere Menschen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrugsmaschen dieser Art. Die Legenden können variieren. Letztendlich geht es immer darum die Angerufenen, durch Angst um einen Angehörigen oder vor einem bevorstehenden Einbruch, unter erheblichen Druck zu setzen. So sollen die Angerufenen dazu bewegt werden Geld oder Wertgegenstände zur Verfügung zu stellen, welche in den meisten Fällen durch einen angeblichen Mitarbeiter einer Behörde abgeholt werden soll.

Die Polizei warnt eindringlich! Geben sie niemals Geld oder Wertgegenstände heraus! Rufen sie im Zweifel immer selber über die ihnen bekannte Nummer bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle an und vergewissern sie sich so aus einer seriösen Quelle. Die Polizei würde niemals über Telefon sensible Daten erfragen oder Sachverhalte preisgeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell