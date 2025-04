Aktuelle Warnmeldung vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte

Unter verschiedenen Legenden (z.B. Unfall eines Familienangehörigen, Festnahme einer Diebesbande) geben sich die Anrufer als Polizeibeamte oder Angehörige der Staatsanwaltschaft aus, um so die Herausgabe von Bargeld zu erreichen.



Die Polizei empfiehlt daher dringend:



- Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren sie eine

Polizeidienststelle.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Haustür.

- Geben Sie am Telefon keine Informationen über sich oder

Familienangehörige preis.

- Übergeben Sie niemandem Geld oder Schmuck.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson zur Rate.



Weder Polizei, noch Staatsanwaltschaft fordern am Telefon die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck!



Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Anrufswelle!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell