Aktuelle Warnmeldung vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte im Bereich Montabaur

Die Täter versuchten unter verschiedenen Vorwänden - beispielsweise dem angeblichen Unfall eines Familienangehörigen - ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.



Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Verhaltenshinweise:



Beenden Sie das Telefonat umgehend und kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

Geben Sie gegenüber Unbekannten keine Namen von Angehörigen preis.

Übergeben Sie kein Geld und keine Wertsachen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - auch dann, wenn der Anrufer dies ausdrücklich untersagt.

Machen Sie keine Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen.



Wichtiger Hinweis:



Keine staatliche Organisation fordert telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen.



Bitte informieren Sie auch Ihre Angehörigen und Bekannten über diese aktuelle Betrugsmasche.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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