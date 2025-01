Ailertchen B255. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Wurf mit Pflasterstein - Zeugenaufruf

Auf der B255 auf gerader Strecke zwischen Ailertchen und Hölzenhausen vernahm der Fahrer urplötzlich einen heftigen Einschlag in der Windschutzscheibe.

Entgegen der ersten Annahme eines Steinschlages durch ein entgegenkommendes Fahrzeug muss nach Tatortaufnahme angenommen werden, dass aus dem entgegenkommenden Fahrzeug heraus ein Pflasterstein auf das ADAC Fahrzeug geworfen wurde. Der Stein schlug dann in der Höhe von ca. 2 Metern in der Windschutzscheibe des Geschädigten ein. Die Dynamik des Pflastersteins lässt als Ursache ein verkehrsspezifisches Schadensereignis ausschließen. Wer kann Hinweise auf das entgegenkommende Fahrzeug geben? Hat jemand ein verdächtiges Verhalten in diesem Zusammenhang beobachtet?



