Polizeidirektion Montabaur
Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Hachenburg, L 288 (ots) - Die 32 jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 288 vermutlich aus Alpenrod kommend in Fahrtrichtung Hachenburg.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum.
Die Fahrerin erlag vor Ort ihren Verletzungen.

Die L 288 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Ortschaften Hachenburg und Alpenrod voll gesperrt.

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei, war ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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