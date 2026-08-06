Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum.

Die Fahrerin erlag vor Ort ihren Verletzungen.



Die L 288 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Ortschaften Hachenburg und Alpenrod voll gesperrt.



Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei, war ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.



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Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





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