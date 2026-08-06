Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum.
Die Fahrerin erlag vor Ort ihren Verletzungen.
Die L 288 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Ortschaften Hachenburg und Alpenrod voll gesperrt.
Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei, war ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.
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PHK Hannebauer
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Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang
Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum.