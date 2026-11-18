Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges, konnten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel, sowie ein verbotener Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden.



Dem Fahrer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeibeamten verbrachten ihn auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Doch damit nicht genug: Als kurz darauf die 34-jährige Abholerin des jungen Mannes, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Westerburg, mit ihrem Pkw an der Dienststelle vorfuhr, stellten die Beamten auch bei ihr Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung fest. Eine entsprechende Überprüfung erhärtete den Verdacht. Der Drogentest schlug auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin an. Auch bei der Abholerin wurden die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt.



Somit mussten gleich zwei Personen ihre Fahrt unterbrechen und sich nun entsprechenden Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.



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