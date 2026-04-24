56348 Weisel, Nachtrag zu 5901536, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L 339

Ein 56-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem PKW im Gegenverkehr. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.



Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige PKW Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Kraftfahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.



Die L 339 ist seit 19:15 Uhr gesperrt und wird erst im Laufe der Nacht für den Straßenverkehr geöffnet.



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Gerald Eberth, PHK





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