Ein darin abgestellter PKW wurde durch den Brand ebenso völlig zerstört. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde ein weiteres Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-210
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
56249 Herschbach. Brand eines Einfamilienhauses
Ein darin abgestellter PKW wurde durch den Brand ebenso völlig zerstört. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde ein weiteres Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.