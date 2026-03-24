Herschbach
56249 Herschbach. Brand eines Einfamilienhauses
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Gegen 12:44 Uhr wurde der Polizeiinspektion Montabaur der Brand eines Einfamilienhauses in der Dr. Hans-Brüll-Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand der Carport bereits in Vollbrand.

Ein darin abgestellter PKW wurde durch den Brand ebenso völlig zerstört. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde ein weiteres Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-210


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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