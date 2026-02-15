4 leichtverletzte Personen nach Auffahrunfall

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rennerod fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 24-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein auf. Die 4 in dem zuletzt genannten Fahrzeug befindlichen Insassen wurden allesamt leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße 54 in Rennerod im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt und ab 23:30 Uhr wieder freigegeben.



