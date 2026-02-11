Hachenburg
37-jähriger führt PKW unter Betäubungsmitteleinfluss
Am Mittwoch, 11.02.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg in den Abendstunden im Stadtgebiet Hachenburg Verkehrskontrollen durch.

Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Mannes ergab sich hierbei der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

