37-jähriger führt PKW unter Betäubungsmitteleinfluss

Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Mannes ergab sich hierbei der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



