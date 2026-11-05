2 Feuerwehrhelme bei Martinsfeuer entwendet

56203 Höhr-Grenzhausen, Ferbach (ots) - Höhr-Grenzhausen - Am Donnerstag, den 05.11.2026 gegen 20.30 Uhr wurden beim Martinsfeuer, dass auf dem Parkplatz in der Ferbach brannte, von unbekannten Tätern zwei Feuerwehrhelme entwendet.

Mitglieder der Feuerwehr hatten die beiden Helme an ein Absperrgitter gehängt. Ein Helm wurde durch die Polizei in der Nähe des Martinsfeuers aufgefunden. Das Innenfutter des Helms wurde durch das Feuer beschädigt, so dass er nicht mehr einsetzbar ist. Der zweite Helm wurde bei der anschließenden Absuche durch die Feuerwehr in der angrenzenden Grünanlage gefunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 02624/94020 zu melden.



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