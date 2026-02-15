Bogel
15 Altreifen illegal im Wald entsorgt / Mögliche Augenzeugen gesucht
quer über den Waldweg illegal entsorgte Altreifen
Polizeidirektion Montabaur

Zwei Spaziergänger meldeten der Polizei in St. Goarshausen am frühen Sonntagnachmittag, dass im Wald bei Bogel zahlreiche Altreifen illegal entsorgt wurden.

Umweltsünder warfen die 15 Reifen höchstwahrscheinlich am Sonntagvormittag eilig von einem Fahrzeug, quer über einen Waldweg. Die Reifen, darunter ein Traktorreifen, lagen von Bogel (L 333) kommend, nach Waldeintritt, im ersten Waldweg links, unweit der L 333. Wenn jemand verdächtige Personen mit einem verdächtigen Fahrzeug in diesem Bereich beobachtet hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,
Polizeiinspektion St. Goarshausen,
Raatz, PHK

Telefon: 06771-9327-0 oder per email unter:
pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

