15 Altreifen illegal im Wald entsorgt / Mögliche Augenzeugen gesucht

Umweltsünder warfen die 15 Reifen höchstwahrscheinlich am Sonntagvormittag eilig von einem Fahrzeug, quer über einen Waldweg. Die Reifen, darunter ein Traktorreifen, lagen von Bogel (L 333) kommend, nach Waldeintritt, im ersten Waldweg links, unweit der L 333. Wenn jemand verdächtige Personen mit einem verdächtigen Fahrzeug in diesem Bereich beobachtet hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.



