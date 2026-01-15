- Erstmeldung - Vollbrand eines Fachwerkhauses

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gg. 01:10 Uhr, ging über Notruf eine Meldung über einen Vollbrand eines Fachwerkhauses in Reichenberg ein.

Derzeit sind die zahlreichen Feuerwehrkräfte am Löschen des Brandes. Die Bewohner sind unverletzt aus dem Haus. Wir bitten von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell