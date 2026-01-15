Derzeit sind die zahlreichen Feuerwehrkräfte am Löschen des Brandes. Die Bewohner sind unverletzt aus dem Haus. Wir bitten von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI St. Goarshausen
Telefon: 06771-9327-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
- Erstmeldung - Vollbrand eines Fachwerkhauses
