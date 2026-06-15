Zweiradkontrolle



Während bei der ersten Kontrollstelle am Vormittag an der Balduinbrücke der Schwerpunkt auf Kleinkrafträdern,

Mofas und E-Scootern lag, konnten am Nachmittag auf der L207, aus Alken kommend in Fahrtrichtung

Nörtershausen, 28 Krafträder kontrolliert werden.

Im Bereich der Balduinbrücke konnte ein E-Scooter-Führer mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen festgestellt

werden. Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz wurde eine entsprechende

Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Eine 54-jährige Frau führte ein Kleinkraftrad, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt sowie eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis gefertigt.

Darüber hinaus konnten bei einem E-Scooter-Führer Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen

zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Da ein Urintest nicht möglich war, wurde dem Fahrzeugführer im

BWZK eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem späteren Beschuldigten wurden zudem

Betäubungsmittel aufgefunden.

Im Bereich der L207 wurde ebenfalls ein E-Scooter-Führer mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen festgestellt.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich sodann heraus, dass der mitgeführte E-Scooter aufgrund eines

vorangegangenen Diebstahls aus 2024 als gestohlen einliegt und folglich zur Fahndung ausgeschrieben war.

Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Hehlerei nach §259 StGB,

wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt und das Fahrzeug sichergestellt.



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