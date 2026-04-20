Zweiradkontrolle in Isselbach: Positive Resonanz und umfassende Aufklärung

Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion 134 Fahrzeuge kontrolliert. Erfreulicherweise mussten keine Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.



Es wurden jedoch 12 Verwarnungen ausgesprochen sowie vier Mängelberichte erstellt.



Ein besonderer Fokus lag neben der Kontrolle auch auf der Prävention und Aufklärung. Hervorzuheben ist die Unterstützung der polizeilichen Fachstelle für Prävention, die unter anderem zwei sichergestellte Motorräder präsentierte und anschaulich technische Besonderheiten sowie sicherheitsrelevante Aspekte erläuterte. Zusätzlich wurden Airbag-Westen vorgeführt und deren Schutzwirkung demonstriert.

Ebenfalls vor Ort war die Motorradstaffel der Johanniter aus Mainz, die mit vier Einsatzkräften und sogenannten Notfallmotorrädern vertreten waren.



Die Beratungsangebote sowohl der Polizei als auch der Johanniter wurden von den Verkehrsteilnehmenden sehr gut angenommen. Die Kontrollmaßnahme stieß bei den überprüften Verkehrsteilnehmern durchweg auf positive Resonanz und wurde als sinnvoller Beitrag zur Verkehrssicherheit wahrgenommen.



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