Die Kontrollen wurden von der überwiegenden Mehrheit der kontrollierten Zweiradfahrenden sowie von anderen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Mit steigenden Temperaturen nahm das Verkehrsaufkommen merklich ab, sodass die Kontrollmaßnahmen vorzeitig beendet wurden.
Insgesamt wurden 232 Fahrzeuge angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.
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Polizeidirektion Koblenz
SB Verkehr
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Zweiradkontrolle des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Koblenz im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Koblenz 1