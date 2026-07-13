Koblenz
Zweiradkontrolle des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Koblenz im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Koblenz 1
Kontrollstelle
Kontrollstelle
Polizeidirektion Koblenz

Bei bestem Zweiradwetter führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz am Dienstag, 7. Juli 2026, Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt auf Kleinkrafträdern und E-Scootern durch.



Die Kontrollen wurden von der überwiegenden Mehrheit der kontrollierten Zweiradfahrenden sowie von anderen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Mit steigenden Temperaturen nahm das Verkehrsaufkommen merklich ab, sodass die Kontrollmaßnahmen vorzeitig beendet wurden.

Insgesamt wurden 232 Fahrzeuge angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
SB Verkehr
Telefon: 0261-103-54009


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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