Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Parkplatzgelände -Zeugenaufruf

Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Bereich beziffert. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt.



An anderer Stelle des Parkplatzgeländes wurde ein Pkw Toyota ebenfalls am späten Vormittag an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren 3-stelligen Bereich beziffert. Auch hier hatte sich der Unfallverursacher entfernt.

In beiden Fällen wurde durch die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



