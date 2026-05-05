Zwei Verkehrsunfälle aufgrund Starkregens auf der BAB 48 mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Eine 24jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich befuhr mit ihrem Pkw die BAB 48 in Fahrtrichtung Dernbacher-Dreieck. Kurz vor der Anschlussstelle Kaifenheim verlor die Fahrzeugführerin nach jetzigem Ermittlungsstand ohne fremde Einwirkung, vermutlich aufgrund des andauernden Starkregens, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke, wobei sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Die Fahrzeugführerin musste mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen Fünfstelligen Bereich.

Neben dem Rettungsdienst befand sich noch die Freiwillige Feuerwehr und die Autobahnpolizei Mendig vor Ort. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde der rechte von zwei Fahrstreifen gesperrt. Für die Dauer der Landung des Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Dernbach kurzzeitig voll gesperrt werden.



Gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Dernbach. Hierbei verlor nach jetzigem Ermittlungsstand ein 34jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Mayen-Koblenz aufgrund des Starkregens, ebenfalls ohne Fremdbeteiligung, die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Hierdurch drehte sich das Fahrzeug und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben dem Rettungsdienst befanden sich noch die Freiwillige Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Kaisersesch, sowie die Autobahnpolizei Mendig im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, sowie den Bergungsarbeiten blieb der rechte von zwei Fahrstreifen gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig

Laacher-See-Str. 15d

56743 Mendig

PHK Weber



Telefon: 02652-97950

Email: pastmendig.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell