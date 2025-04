Zwei Verkehrsunfälle am frühen Morgen des 29.04.2025 im Anschlußbereich zwischen A61 und B50 in der Gemarkung Rheinböllen

Dort wollte am 29.04.2025 gegen 03:20 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Schwertransporter aus Süden kommend von der A 61 auf die B 50 Richtung Simmern abfahren. Zeitgleich befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Sattelzug die B 50 in Richtung A 61 und wollte auf die A 61 Richtung Koblenz auffahren. Die beiden großen Fahrzeuge streiften sich im Abfahrtsbereich, wobei an beiden LKW nur relativ geringe Sachschäden in noch unbekannter Höhe entstanden und beim Schwertransporter die Ladung leicht verschoben wurde. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt. Für die Unfallaufnahme wurde der Abfahrtsbereich bis ca. 04:50 Uhr gesperrt. Anschließend konnte der Bereich durch die Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, die den Verkehrsunfall aufgenommen hatten, wieder freigegeben werden.



Da hier beide Fahrtrichtungen betroffen waren und zunächst der komplette Auf- und Abfahrtsbereich gesperrt war, kam es im Rückstau auf der B 50 in Richtung Autobahn um 04:40 Uhr zu einer weiteren Kollision. Um die Wartezeit durch die Sperrung zu umgehen, wendete eine 51-jährige PKW-Fahrerin am Ende des Staus auf der B 50 und wollte entgegen der Fahrtrichtung auf der zweispurigen B50 bis zur nächsten Abfahrt zurückfahren.

Hierbei kollidierte die Fahrerin mit einem regulär entgegenkommenden Lkw. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich, die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfall wurde durch die Polizeiinspektion Simmern aufgenommen.



