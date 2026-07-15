Zwei Mülltonnenbrände in Mülhofen / Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Falkenstraße in Bendorf.

Wenige Stunden später, gegen 03:30 Uhr, brannte erneut eine Mülltonne in der Straße „Am Röttchenshammer“. Beide Örtlichkeiten befinden sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt im Stadtteil Mülhofen, weshalb von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen ausgegangen wird.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.



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Polizeiinspektion Bendorf



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