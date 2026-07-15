Bendorf/Rhein
Zwei Mülltonnenbrände in Mülhofen / Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Falkenstraße in Bendorf.

Wenige Stunden später, gegen 03:30 Uhr, brannte erneut eine Mülltonne in der Straße „Am Röttchenshammer“. Beide Örtlichkeiten befinden sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt im Stadtteil Mülhofen, weshalb von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen ausgegangen wird.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622 – 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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