Zwei Mülltonnenbrände in Mülhofen / Zeugen gesucht

Wenige Stunden später, gegen 03:30 Uhr, brannte erneut eine Mülltonne in der Straße „Am Röttchenshammer“. Beide Örtlichkeiten befinden sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt im Stadtteil Mülhofen, weshalb von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen ausgegangen wird.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
Telefon: 02622 – 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de
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Wenige Stunden später, gegen 03:30 Uhr, brannte erneut eine Mülltonne in der Straße „Am Röttchenshammer“. Beide Örtlichkeiten befinden sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt im Stadtteil Mülhofen, weshalb von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen ausgegangen wird.