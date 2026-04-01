Zusammenkunft von Tuning-Fans am Nürburgring an Karfreitag - Polizei gibt Hinweise





Vor allem rund um den Nürburgring, eine der bekanntesten Motorsportstätten Deutschlands, zog dieser Tag in der Vergangenheit zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Für den kommenden Karfreitag werden erneut viele Auto-Enthusiasten aus der Szene erwartet, die ihre leistungsstarken und individuell gestalteten Fahrzeuge präsentieren, wodurch zusätzlich eine Vielzahl von sogenannten "Datern" angezogen wird. Diese animieren die Fahrzeugführenden regelmäßig zu riskanten und verbotenen Fahrmanövern.

Neben der Begeisterung für Technik und Design kommt es bei solchen Treffen jedoch immer wieder zu problematischen Begleiterscheinungen - insbesondere zu illegalen Autorennen, überhöhten Geschwindigkeiten, Burn-Outs, Driften sowie zu unnötigen Lärmbelästigungen zu Lasten der Anwohner.

Die Polizeidirektion Mayen weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass illegale Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d Strafgesetzbuch verboten sind. Dabei ist unerheblich, über welche Distanz ein Rennen ausgetragen wird. Sowohl im Vorfeld geplante als auch spontan durchgeführte Rennen erfüllen den Straftatbestand.



Auch Personen, die solche Rennen organisieren, machen sich strafbar, ebenso Fahrzeugführer, die sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegen, ohne hierbei an einem Kraftfahrzeugrennen teilzunehmen.

Die Konsequenzen für Verstöße sind erheblich: Neben hohen Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsregister drohen der Entzug der Fahrerlaubnis sowie die Beschlagnahme des Fahrzeugs. Kommt es infolge eines illegalen Rennens zu Personenschäden, kann dies mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet werden.



Gleichermaßen werden alljährlich Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, deren Betriebserlaubnis durch illegale Umbauten erloschen ist. Auch hier drohen empfindliche Gebühren und Geldbußen sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei an alle Mitglieder der Tuning-Szene sowie an sämtliche Verkehrsteilnehmende, sich verantwortungsbewusst zu verhalten und die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten.

Die Polizei wird über die Osterfeiertage verstärkt Kontrollen durchführen, um Verstöße konsequent zu verfolgen. Dies gilt vor allem für den Bereich rund um den Nürburgring.

Sie weist außerdem darauf hin, dass die Hauptzufahrtsstraßen, u.a. die B412 aus Richtung BAB A61 kommend, durch Baustellen in Teilbereichen gesperrt sind. Diesbezüglich werden Umleitungen eingerichtet. Diese sind uneingeschränkt zu beachten, da es sonst zu erheblichen Staubildungen kommen kann.

Die Standstreifen rund um den Nürburgring sind unbedingt freizuhalten, insbesondere damit Polizei- und Rettungsfahrzeuge ungehindert zum jeweiligen Einsatzort gelangen können.



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