Es werden Zeugen gesucht, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bus oder an der Haltestelle befunden haben und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
Ansprechpartnerin: Polizeihauptkommissarin Panek
Telefon: 02632-921-0
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Zeugenaufruf
Es werden Zeugen gesucht, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bus oder an der Haltestelle befunden haben und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können.