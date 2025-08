Zeugenaufruf zu Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Nachmittag des 03.08.2025 wurde der Polizeiinspektion Simmern ein unsicher geführtes Fahrzeug gemeldet.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Transporter nicht mehr durch die Polizei aufgefunden werden.

Im Nachgang meldete sich jedoch die Fahrerin des Transporters selbstständig bei der Polizei. Sie sei kurz zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum vor Fahrtantritt erlangt werden. Die Unfallörtlichkeit konnte bislang nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Laut Erstmitteilung soll es im Bereich der Ortslage Belgweiler zu einer Situation gekommen sein, bei welcher ein Fußgänger möglicherweise durch den Transporter (Farbe Silber) gefährdet worden sein könnte.

Der Fußgänger oder andere Zeugen, welche Angaben zur Fahrt des silbernen Transporters machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Simmern zu melden.



