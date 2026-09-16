ZEUGENAUFRUF - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollerfahrer

Er fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und wollte diesen geradeaus in Richtung Nannhausen wieder verlassen.

Als er sich im Kreisverkehr befand, fuhr von Kümbdchen herkommend ein PKW unmittelbar vor ihm in den Kreisverkehr ein. Der Rollerfahrer musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.



Der PKW verließ den Kreisverkehr anschließend in Richtung Holzbach ohne anzuhalten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Mercedes-Benz, möglicherweise eine B-Klasse, handeln.



Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern / Hunsrück

06761-9210





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