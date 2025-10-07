Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht DM-Markt Kirchberg



Das Fahrzeug der Geschädigten war im hinteren Bereich des Parkplatzes abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die hintere Stoßstange des geparkten Pkw.

An der Stoßstange wurden rote Lackanhaftungen festgestellt, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw handelt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Hahn unter der Telefonnummer +49 6543 9810 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwhahn@polizei.rlp.de übermittelt werden.



Polizeiwache Hahn

i.A. PHK Ochs

Telefon: 06543/9810





