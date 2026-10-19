Der Unfall hat sich in den Parklücken vor dem dortigen Brillengeschäft ereignet.
Laut Zeugenaussagen soll der flüchtige Fahrer eines schwarzen Seat den parkenden PKW (VW) beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.
Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern
Telefon: 06761-9210
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ZEUGENAUFRUF – Verkehrsunfall mit Flucht
Der Unfall hat sich in den Parklücken vor dem dortigen Brillengeschäft ereignet.