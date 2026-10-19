ZEUGENAUFRUF – Verkehrsunfall mit Flucht

Simmern / Hunsrück (ots) - Am Montag, dem 19.10.2026 gegen 10:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus am Krankenhaus in Simmern zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfall hat sich in den Parklücken vor dem dortigen Brillengeschäft ereignet.



Laut Zeugenaussagen soll der flüchtige Fahrer eines schwarzen Seat den parkenden PKW (VW) beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.



Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern

Telefon: 06761-9210





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