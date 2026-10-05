Koblenz
Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Elektrokleinstfahrzeug
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Montag, den 05.10.2026 kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter).

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Ein 85-jähriger Mann befuhr auf seinem E-Scooter das Peter-Altmeier-Ufer in Fahrtrichtung Deutsches Eck. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 85-jährige kurz vor der Einmündung zu Eltzerhofstraße und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.
Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Koblenz nach Augenzeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Rückfragen bitte an:

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