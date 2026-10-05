Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Elektrokleinstfahrzeug

Ein 85-jähriger Mann befuhr auf seinem E-Scooter das Peter-Altmeier-Ufer in Fahrtrichtung Deutsches Eck. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 85-jährige kurz vor der Einmündung zu Eltzerhofstraße und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Koblenz nach Augenzeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell