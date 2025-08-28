Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer in Andernach-Miesenheim

Am 25.08.2025 kam es gegen 20:00 Uhr in der Ortslage Andernach-Miesenheim zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen zum Nachteil unbeteiligter Verkehrsteilnehmer durch einen bislang unbekannten Motorradfahrer, welcher sich zusammen mit seinem Sozius einer polizeilichen Kontrolle entzog.





Die Kontrolle sollt erfolgen, da der Mitfahrer keinen Helm trug. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Motorradfahrer mit seiner Cross-Maschine in sehr riskanter und rücksichtsloser Fahrweise durch den Ort und konnte wenig später auf einem Feldweg zwischen Saffig und Miesenheim den Beamten entkommen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden mindestens zwei PKW-Fahrer im Bereich der Nettestraße in Andernach-Miesenheim konkret gefährdet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-9210

Homepage der PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell