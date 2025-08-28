Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer in Andernach-Miesenheim

Die Kontrolle sollt erfolgen, da der Mitfahrer keinen Helm trug. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Motorradfahrer mit seiner Cross-Maschine in sehr riskanter und rücksichtsloser Fahrweise durch den Ort und konnte wenig später auf einem Feldweg zwischen Saffig und Miesenheim den Beamten entkommen.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden mindestens zwei PKW-Fahrer im Bereich der Nettestraße in Andernach-Miesenheim konkret gefährdet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
