Mendig
Zeugenaufruf – Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol am Steuer auf der BAB61
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, den 11.11.2026 gegen 06:15 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein rumänischer LKW/Sattelzug gemeldet, welcher in Schlangenlinien auf der BAB61, Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen der AS Rheinbach und der AS Wehr geführt wird.

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Der Lkw kann auf dem PPL „In Dürpel“ einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim 51-jährigen Fahrer können Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen kürzlichen Alkoholkonsum schließen lassen.
Nach Angaben des meldenden Zeugen sei der LKW während der Fahrt mehrfach auf den linken Fahrstreifen geraten, sodass andere Verkehrsteilnehmer beim Überholen des Lkw gefährdet wurden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.
Etwaige Zeugen oder Geschädigte, welche durch die Fahrweise des LKW gefährdet wurden, können sich mit der Polizeiautobahnstation Mendig unter der Tel. 02652-97950 oder pastmendig@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig

Telefon: 02652-97950


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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