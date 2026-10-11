Zeugenaufruf – Sachbeschädigung an zwei geparkten PKWs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich der Bahnhofstraße in Bendorf zwei geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

An beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen.



Die Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf, PHK S.Müller



Telefon: 02622 – 94020

Email: pibendorf@polizei.rlp.de



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