Bendorf
Zeugenaufruf – Sachbeschädigung an zwei geparkten PKWs
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich der Bahnhofstraße in Bendorf zwei geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

An beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen.

Die Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf, PHK S.Müller

Telefon: 02622 – 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren