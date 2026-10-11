Zeugenaufruf – Sachbeschädigung an zwei geparkten PKWs

An beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen.
Die Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf, PHK S.Müller
Telefon: 02622 – 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de
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An beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen.