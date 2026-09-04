Zeugenaufruf – Polizeiliches Einsatzgeschehen durch älteres Ehepaar gestört

Durch einen unbeteiligten 78-jährigen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wurden die Kräfte an ihrer Aufgabenwahrnehmung erheblich gestört. Verbalen Aufforderungen der eingesetzten Kräfte die Störungen zu unterlassen und Angaben zur Person zu ermöglichen, um folglich einen Platzverweis aussprechen zu können, wurden durch die Person verweigert, sodass der 78-jährige letztlich nach einem Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte. Hierbei leistete dieser Widerstand. Zu allem Überfluss gesellte sich die 75-jährige Ehefrau des Beschuldigten zu der Situation hinzu und schlug in Richtung einer Polizeibeamtin mit der von Ihr mitgeführten Gehhilfe. Auf das Ehepaar kommen entsprechende Strafanzeigen zu. Der Beschuldigte wurde zur Abklärung von Verletzungen medizinischer Versorgung hinzugeführt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern unter der u.g. Erreichbarkeit in Verbindung zu setzen.



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